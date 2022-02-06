



Два человека получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля с «КамАЗом» в Урюпинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на 15 км автодороги «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская».

По предварительным данным, 65-летний водитель «Ford Focus» , который направлялся из Урюпинска в сторону хутора Дубовский, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» с прицепом.

В результате пострадали две пассажирки иномарки. 34-летняя женщина и 13-летняя девочка с различными травмами доставлены в больницу.



