Происшествия 06.02.2022 09:43
0
06.02.2022 09:43
Два человека получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля с «КамАЗом» в Урюпинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на 15 км автодороги «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская».
По предварительным данным, 65-летний водитель «Ford Focus» , который направлялся из Урюпинска в сторону хутора Дубовский, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» с прицепом.
В результате пострадали две пассажирки иномарки. 34-летняя женщина и 13-летняя девочка с различными травмами доставлены в больницу.
Реклама
Водитель легковушки протаранил опору ЛЭП в Волгограде06.02.2022 10:01
Происшествия 06.02.2022 10:01
Пострадавшую при пожаре в волгоградской школе госпитализировали в токсикологию05.02.2022 20:09
Происшествия 05.02.2022 20:09
Есть пострадавшая: в Волгограде потушили пожар в школе05.02.2022 18:45
Происшествия 05.02.2022 18:45
В Волгограде горит школа05.02.2022 18:12
Происшествия 05.02.2022 18:12
В Волгоградской области машина провалилась под лед05.02.2022 14:27
Происшествия 05.02.2022 14:27
Аферист разыграл спектакль для волгоградца за 4 миллиона рублей05.02.2022 13:21
Происшествия 05.02.2022 13:21
Волна ложных минирований снова накрыла Волгоград05.02.2022 12:32
Происшествия 05.02.2022 12:32
Автофургон насмерть сбил пешехода в Волгоградской области05.02.2022 11:55
Происшествия 05.02.2022 11:55
Иномарка врезалась в бетонное ограждение на трассе Волгоград-Москва05.02.2022 11:23
Происшествия 05.02.2022 11:23
В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя искал батальон ДПС (ВИДЕО)05.02.2022 11:07
Происшествия 05.02.2022 11:07
Перед Волжской ГЭС столкнулись два автомобиля05.02.2022 09:08
Происшествия 05.02.2022 09:08
«Настоящий камнепад»: в центре Волгограда рушится фасад пятиэтажки04.02.2022 15:38
Происшествия 04.02.2022 15:38
Пожарные спасли в Волгоградской области хозяина квартиры и котенка04.02.2022 13:32
Происшествия 04.02.2022 13:32
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской области04.02.2022 10:36
Происшествия 04.02.2022 10:36
Волгоградец испортил машину соседки после спора из-за парковки04.02.2022 10:21
Происшествия 04.02.2022 10:21
Реклама