Волгоградский «миллионер» осужден за аферу с ОСАГО

Расследования 04.02.2022 16:19
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04.02.2022 16:19
К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 30-летний индивидуальный предприниматель, который обманул страховую компанию в Волгограде на сумму более 1,1 миллиона рублей. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Кировского районного суда подсудимый признан виновным в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что предприниматель с июля 2018 года по март 2019 года получил от страховой компании более 2200 бланков полисов ОСАГО для заключения договоров страхования с клиентами. В дальнейшем он получил от граждан в виде страховых премий денежные средства в сумме более 1,1 миллиона рублей, принадлежащие страховой организации, но распорядился деньгами по своему усмотрению.
Примечательно, что подсудимый признал вину только на завершающей стадии расследования и возместил ущерб. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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