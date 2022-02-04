Волгоградский «миллионер» осужден за аферу с ОСАГО





К 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 30-летний индивидуальный предприниматель, который обманул страховую компанию в Волгограде на сумму более 1,1 миллиона рублей. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Кировского районного суда подсудимый признан виновным в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что предприниматель с июля 2018 года по март 2019 года получил от страховой компании более 2200 бланков полисов ОСАГО для заключения договоров страхования с клиентами. В дальнейшем он получил от граждан в виде страховых премий денежные средства в сумме более 1,1 миллиона рублей, принадлежащие страховой организации, но распорядился деньгами по своему усмотрению.

Примечательно, что подсудимый признал вину только на завершающей стадии расследования и возместил ущерб. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



