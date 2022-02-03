Covid-19

В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости ковидом

Covid-19 03.02.2022 14:32
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03.02.2022 14:32


В Волжском за минувшие сутки выявлено 426 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального оперштаба. Сложная ситуация и в Среднеахтубинском районе – здесь за сутки заболели 177 человек. Это больше, чем в Волгограде, где зафиксировано 135 случаев. Также от 89 до 58 случаев выявлены за сутки в Палласовском, Камышинском, Калачевском и Николаевском районах Волгоградской области. Всего, напомним, в регионе за сутки заболели коронавирусом 1232 человека. 

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