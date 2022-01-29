В Волгоградской области в 2021 году умерли 46629 человек

Общество 29.01.2022 14:06
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29.01.2022 14:06
В Волгоградской области в 2021 году родились 19555 младенцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, это на 108 малышей меньше, чем в 2020 году. При этом из жизни ушли 46629 человек. Это больше, чем было в 2020 году, когда умерли 39114 человек. Естественная убыль населения в 2021 году составила 27 тысячи 74 человека. Это почти на 20% выше, чем в позапрошлом году. При этом в декабре 2021 года в регионе впервые была зафиксирована тенденция снижения смертности населения. Причем не только в Волгоградской области, но и в других регионах ЮФО. Так, последнем месяце прошлого года из жизни ушли 3660 человек. Тогда как в декабре 2020 года умерших было больше – 4342 человека. При этом причиной смерти 975 жителей Волгоградской области в декабре прошлого года стал коронавирус.
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