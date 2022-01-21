В Волгоградской области угрожающе растет число заболевших COVID-19





В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 365 заболевших коронавирусом. Это на 43 человека больше, чем было накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, стало известно еще о 17 умерших от этой инфекции - это на 3 человека больше, чем днем ранее. Всего уже 5865 жителей Волгоградской области не справились с осложнениями этого опасного заболевания. За прошедший день выписали из больниц и поликлиник 138 человек.