Covid-19

Взрывной рост заболевших коронавирусом отмечен в Волгоградской области

Covid-19 19.01.2022 11:40
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19.01.2022 11:40


В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено  316 новых  заболевших коронавирусом. Это почти на 50 человек больше, чем было накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также стало известно еще о 17 умерших от этой инфекции – это на одного человека больше, чем за 17 января. Количество жертв коронавируса в Волгоградской области уже приближается к 6 тысячам – в скорбном списке значатся 5834 человека. 

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