В Волгоградской области возобновили движение автобусов внутри региона





С 14.00 15 января возобновлено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам в Волгоградской области. Каждый перевозчик сам определит количество рейсов и подвижного состава на линиях исходя из дорожных и погодных условий, сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Межмуниципальное автобусное сообщение в регионе было приостановлено вечером 14 января, запрет был продлен утром 15 января из-за сильной метели, обрушившейся на регион.

В расчистке и обработке трасс в Волгоградской области задействованы более 800 единиц коммунально-дорожной техники, израсходовано свыше 2,5 тысяч тонн противогололедных реагентов. «В настоящее время безопасный проезд обеспечен по всем федеральным, региональным и межмуниципальным участкам дорог, – прокомментировали в облкомдортрансе. – Продолжаются работы по расчистке подъездных путей к сельским поселениям, а также обработка дорог на территории муниципальных образований».