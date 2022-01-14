



В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 189 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше – 172 человека. За день коронавирус унес жизни 15 человек. Всего уже 5755 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19.

Ранее, напомним, власти страны и региона заявляли об ожидаемом ухудшении ситуации с коронавирусом из-за новой угрозы - штамма "омикрон".







