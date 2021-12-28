Общество

Волгоградских неплательщиков за свет остановят на границе

Общество 28.12.2021 13:00
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28.12.2021 13:00


Более 1700 постановлений о временном ограничении выезда за пределы России, вынесенных по требованиям энергетиков, уже действует в Волгоградской области. 
Как сообщили в пресс-службе «Волгоградэнергосбыт», долги за электроэнергию могут нарушить праздничные планы волгоградцам: должника могут остановить в аэропорту или на границе. Кроме того, принудительно взыскать задолженность энергетики могут, добившись ареста счетов и имущества, а также списания с банковских карт. 
Чтобы новогодние каникулы ничем не омрачались, «Волгоградэнергосбыт» советует заранее оплатить долги за энергоресурсы. Сделать это без комиссии можно на сайте и в мобильном приложении компании.
Также энергетики напоминают, что сейчас в Волгограде проходит масштабная кампания по отключению должников.

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