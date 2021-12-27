В Волгоградской области коронавирус уходит из городов в село

Covid-19 27.12.2021 12:49
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27.12.2021 12:49
Рекордно низкий показатель заболеваемости коронавирусом - 288 случаев - зарегистрирован в Волгоградской области за минувшие сутки. Половина заболевших выявлена в сельских районах. Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в 27 районах Волгоградской области. Скончались от инфекции 20 жителей - это 8 мужчин и 12 женщин в возрасте от 41 до 90 лет. Жертвами этой коварной болезни за время пандемии стали 5423 человека.
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