



Волгоградцам предлагают в одночасье стать миллионерами, вложившись в бизнес с доходностью от 170% до 500%. Как сообщает ИА "Высота 102", на популярном сайте объявлений можно встретить десятки заманчивых предложений, как заработать "легкие" деньги почти не напрягаясь. Для этого, как пишут авторы объявлений, надо всего лишь купить минимальное оборудование, готовую бизнес-модель, франшизу, пройди обучение и еще чего-нибудь.

Так, некое частное лицо предлагает всем желающим зарабатывать не выходя из дома 170 тысяч рублей, вложив всего 52,5 тысячи рублей в покупку франшизы, 5-часовое обучение и разбор материала с наставником. "Вишенка" на торте - доступ к системе управления взаимоотношениями с клиентами компании, чтобы уже начинать зарабатывать, как оказывается, на банкротстве. Предлагая эту услугу населению, как обещает автор объявления, расходы окупятся уже за месяц. Уже другое "частное лицо", якобы представляющее крупную федеральную компанию, предлагает вложить 150 тысяч, чтобы зарабатывать 250 тысяч ежемесячно. Как выясняется, в данном случае речь также идет об оказании услуг населению в решении вопросов с кредиторами. При этом надо только привлекать клиентов на банкротство. Представление интересов в суде, подачу иска и гарантии списания долгов компания, как отмечается в объявлении, берет на себя.

Кому тема банкротства не по душе, могут зарабатывать прямо на воде из крана. Для этого надо купить франшизу (право использовать популярный бренд в коммерческих целях - ред.) за 50 тысяч рублей и оборудование за 105 тысяч рублей для производства лакокрасочных материалов. Мини-завод, как уверяют авторы объявления, можно запустить везде. Для этого надо всего 1 кв.м. свободного помещения и розетка в 220 Вольт. В таких условиях, как оказывается, можно делать 20-30 тонн различных лакокрасочных материалов в месяц. А потом продавать всем, по любой цене и куда угодно - в этом, судя по всему, и кроется секрет сверхдоходности.

Волгоградцам также предлагают заработать легко и много на оптовых распродажах чужих товаров, причем фурами. Автор готов научить, как войти в бизнес с многомиллионными оборотами, стать посредником, который не несет практически никаких рисков. Еще один сверхдоходный бизнес, как гласит еще одно объявление, касается "производства кормовой гранулы из пивной дробины" с рентабельностью до 400%. В данном случае минимальные вложения составляют от 4 миллионов рублей. Но самую высокую рентабельность - до 500%, как выяснилось, можно получить на бабочках. Любителям прекрасного и денег предлагают вложиться в ферму живых бабочек, купив ее почти за 70 тысяч рублей. Производительность в 200 бабочек в неделю принесет хороший и стабильный доход, уверяют авторы объявления. Они обещают, что отбоя от клиентов не будет.

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