Общество

«Горим и тонем»: в Волгограде жильцы разваливающегося барака взмолились о расселении

Общество 17.12.2021 19:44
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17.12.2021 19:44




Жильцы рассыпающегося двухэтажного дома в Красноармейском районе Волгограда устали от многолетнего ожидания, когда власти наконец-то признают его аварийным. Здание на улице Электростальской, 16 было построено 67 лет, и за это время дом не видел ни одного капитального ремонта. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы многострадальной двухэтажки, если ещё 16 лет назад физический износ конструкций двухэтажки составлял 55%, то сегодня дом буквально трещит по швам, угрожая рухнуть на головы людей.  
По словам людей, здании постоянно течет крыша и обваливаются фрагменты потолка, обнажая деревянные перекрытия. Штукатурка на стенах давно пошла трещинами, которые уже бесполезно замазывать, замыкает древняя алюминиевая проводка и регулярно забивается канализация. «Только два раза нам приходилось тушить дом из-за короткого замыкания и последующего возгорания», - вспоминают измученные люди. Система отопления в доме давным-давно перестала функционировать: жильцам приходиться включать газовые плиты, чтобы хоть как-то согреться. Из-за холода и сырости деревянная конструкция барака вся прогнила, а в квартирах завелись мыши и тараканы, которых приходится вытравливать химией. «А мы и наши дети должны этим дышать. Сплошная антисанитария!», - пожаловалась жительница одной из квартир Кристина Моршнева. 

Летом водоснабжение в рассыпающемся доме, где за всё время ни разу не меняли трубы, вовсе перестает функционировать. В жару напор воды падает, из-за чего жильцы вынуждены съезжать на съемные квартиры. «За такие ужасные условия мы платим еще каждый месяц баснословные деньги!», - вне себя от ярости восклицают жители. По их словам, за коммунальные услуги им приходится платить каждый месяц почти 10 тысяч рублей. В 2020 году управляющую домом компанию «Возрождение» признали банкротом, сейчас двухэтажку обслуживает ООО «Газ-Сервис». Этой фирме люди платят, в том числе, тысячу рублей за уборку придомовой территории и подъездов, но не понимают, куда уходят их деньги - возле дома отсутствуют игровые площадки, по улице и в подъездах валяется мусор. Людям приходится своими силами следить за территорией возле жилого дома. «Спасибо неравнодушным соседям, которые за свой счет поменяли сгоревшую проводку и даже купили почтовые ящики!», - добавили жильцы.

Администрация Красноармейского района и жилинспекция, куда многие годы обращаются жильцы, в ответ на их мольбы присылает многообещающие письма, но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. «Они кормят обещаниями полтора десятка лет, но по факту результата нет», - возмутилась Кристина. Ещё в 2015 году администрация Красноармейского района в ответах на письма жильцов писала о необходимости провести дополнительное обследование конструкций здания. Спустя два года, по словам местных жителей, приходила некая комиссия, осматривала дом, но о результатах их визита людям ничего неизвестно. С того момента прошло уже почти пять лет, но дом так и не признали аварийным, несмотря на его ужасающее состояние, а жильцов не поставили в очередь на расселение.  

Последней каплей терпения жильцов стал потоп в одной из квартир на втором этаже, произошедший на этой неделе. На чердаке лопнула труба, которая не менялась с момента постройки дома. «С потолка и по стенам текла горячая вода. Затопило всю квартиру и вдобавок 1 этаж», - рассказали свидетели происшествия. Людям пришлось весь день подставлять тазики и ведра и бесконечно менять их, выливая стекающую воду. Попытки дозвониться во все возможные инстанции также не увенчались успехом. Девушка из подтопленной квартиры обратилась в прокуратуру, и надзорный орган помог расшевелить коммунальщиков. «Только под вечер приехали сантехники и остановили течь на крыше», - пояснила она.
Люди живут в страхе, что здание может обвалиться им на голову раньше, чем его наконец-то признают аварийным. Они хотят спокойно жить, а не выживать в спартанских условиях, и надеются, что чиновники всё же услышат их мольбы о расселении. 

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