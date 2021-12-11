Общество

В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусы

Общество 11.12.2021 14:47
0
11.12.2021 14:47


МУП ВПАТП-7 завершает подготовку поступивших от ГУП «Мосгортранс»  автобусов большой вместимости  к выпуску на городские линии,  включая маршрут № 2. К 1 января популярное направление будет усилено в полтора раза, в том числе за счет московских автобусов, которые передала Москва Волгограду, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Как ранее заявлял заместитель председателя департамента городского хозяйства города Сергей Комлев, город получил 20 подержанных автобусов.
 Усиленный маршрут №2 заменит в южной части города автобус №95, который с 1 января будет работать в границах «Пос.ГЭС – Тулака», напомнили в мэрии. Специалисты муниципального предприятия провели комплексную проверку технического состояния прибывших автобусов, а также их подготовку к работе в зимний период. Также с учетом увеличивающегося ежедневного выпуска подвижного состава на обслуживаемые предприятием линии подготовлен дополнительный водительский состав.
Таким образом, жители южных районов   Волгограда по-прежнему смогут пользоваться прямым маршрутом до центра города, считают в администрации города
Усиление маршрута № 2 будет проходить поэтапно, и в итоге в январе 2022 года в пиковые часы интервал на маршруте составит всего 6 минут, пояснили в мэрии.
Напомним, с 1 января меняется схема движения автобусов №55 и №95.  Данное нововведение уже вызвало недовольство горожан, проживающих в южных районах города.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
11.12.2021 19:42
Общество 11.12.2021 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 17:29
Общество 11.12.2021 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 15:05
Общество 11.12.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 15:02
Общество 11.12.2021 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 10:23
Общество 11.12.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2021 08:31
Общество 11.12.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 19:44
Общество 10.12.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 17:15
Общество 10.12.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 16:55
Общество 10.12.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 16:07
Общество 10.12.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:43
Общество 10.12.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:39
Общество 10.12.2021 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 15:22
Общество 10.12.2021 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2021 14:58
Общество 10.12.2021 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.12.2021 12:31
Общество 10.12.2021 12:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
Жители Михайловки попросили прокурора отстоять филиал онкодиспансераСмотреть фотографии
19:17
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химииСмотреть фотографии
17:29
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозовСмотреть фотографии
17:29
Новые ограничения "подарили" волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом 94-летний ветеран войны оказался в заточении после строительства водозабораСмотреть фотографии
15:02
Чиновников обязали поставить жителей аварийных домов в Волгограде в очередь на расселениеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусыСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде дикая лиса пришла к подъезду многоэтажкиСмотреть фотографии
12:22
Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днемСмотреть фотографии
10:23
После сноса гаражей чиновники оставили волгоградцам болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгоградской области две машины протаранили столбыСмотреть фотографии
10:00
На юге Волгограда в перевернувшемся автомобиле погибла женщинаСмотреть фотографии
08:31
Работникам госучреждений Волгоградской области проиндексируют зарплату на 4%Смотреть фотографии
20:36
Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19Смотреть фотографии
19:44
«Нам ничего не говорят»: волгоградцы ждут решения о судьбе треснувшей от взрыва четырехэтажкиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
17:41
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновникиСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездовСмотреть фотографии
16:55
Парку в Волжском присвоили имя депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубляСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодовСмотреть фотографии
15:39
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цветСмотреть фотографии
15:39
100-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
15:22
Улица в «мэрском» поселке Волжского превратилась в венецианский каналСмотреть фотографии
14:58
Банк «Открытие» объявил семерых победителей Тик-Ток Челленджа ко Дню материСмотреть фотографии
13:13
«Пьяный был, дурак!»: на юге Волгограда остановили колоритного угонщика «Жигули» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Волгоградцы потребовали от чиновников новые автобусы вместо сокращенныхСмотреть фотографии
12:20
Субсидии за ноябрьский локдаун получили 12 тысяч волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
12:20
Смертность от коронавируса остается рекордной в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
Под Волгоградом логиста торговой сети оштрафовали за субпродукты с вирусомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 