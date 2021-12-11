В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусы

МУП ВПАТП-7 завершает подготовку поступивших от ГУП «Мосгортранс» автобусов большой вместимости к выпуску на городские линии, включая маршрут № 2. К 1 января популярное направление будет усилено в полтора раза, в том числе за счет московских автобусов, которые передала Москва Волгограду, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города. Как ранее заявлял заместитель председателя департамента городского хозяйства города Сергей Комлев, город получил 20 подержанных автобусов.
Усиленный маршрут №2 заменит в южной части города автобус №95, который с 1 января будет работать в границах «Пос.ГЭС – Тулака», напомнили в мэрии. Специалисты муниципального предприятия провели комплексную проверку технического состояния прибывших автобусов, а также их подготовку к работе в зимний период. Также с учетом увеличивающегося ежедневного выпуска подвижного состава на обслуживаемые предприятием линии подготовлен дополнительный водительский состав.
Таким образом, жители южных районов Волгограда по-прежнему смогут пользоваться прямым маршрутом до центра города, считают в администрации города
Усиление маршрута № 2 будет проходить поэтапно, и в итоге в январе 2022 года в пиковые часы интервал на маршруте составит всего 6 минут, пояснили в мэрии.Напомним,
с 1 января меняется схема движения автобусов №55 и №95. Данное нововведение уже вызвало недовольство горожан, проживающих в южных районах города.