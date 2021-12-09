



В Инновационном центре «Сколково» завершился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей, организованный Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

С 5 по 8 декабря 70 проектных команд в составе 130 участников проходили акселерационную программу, которая включала в себя мастер-классы, бизнес-игры, консультации с экспертами и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства.





В суперфинал прошли 10 проектов. Работы конкурсантов оценивали венчурные инвесторы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития. По итогам завершающего этапа, первое место заняла команда НИУ ВШЭ с проектом Neurowood - IT система оценки древесины на базе компьютерного зрения, второе место досталось команде «Ярославского государственного университет им. П.Г. Демидова» с проектом — Virtual, а третье выпускнику магистратуры НИТУ «МИСиС» Олегу Тарасову с проектом — ЕГЭПРОРЫВ.РФ.





Помимо участия в VIII Ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо» 9 декабря, победители получили также призы от партнеров конкурса. Так первые три команды на год получили членство в организации «Общественная Россия», а Фонд содействия инновациями в январе 2022 года проведет консультацию по своим программам для всех участников суперфинала.

«Фонд “Сколково” стал традиционной площадкой для проведения технологических мероприятий. В этом году мы проводим первый конкурс для молодых стартаперов. Нам удалось охватить максимальное количество регионов — обучение на преакселераторе прошли более 1300 человек из 60 субъектов России. Это помогло многим талантам перейти из идейной плоскости в практическую. Задачи, которые стояли перед командами, амбициозны и сложны, и отдельно хочется отметить высокий уровень их реализации. Наш конкурс показал, что у страны есть сильный резерв молодых ученых, а мы вместе с нашими партнерами будем способствовать их профессиональному развитию», — делится Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково».

«Для меня, как и для любого начинающего предпринимателя, важна обратная связь. Очень ценно, что в рамках конкурса у нас были сильные наставники, к которым всегда можно обратиться за недостающей экспертизой. Победой для меня уже является осознание того факта, что проект дошел до суперфинала — ведь на сегодняшний день в России нет соревнований, которые могли бы сравниться с Всероссийским конкурсом молодых технологических предпринимателей по качеству. Соревновательный период закончился, но расслабляться нельзя, так как нам предстоит много работы — например, развитие продукта и работа с пользователями, и в этом мне помогут знания, полученные во время участия в конкурсе», — комментирует Олег Тарасов, суперфиналист Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей, основатель edtech-стартапа ЕГЭПРОРЫВ.РФ.

«Хочется подчеркнуть одну из особенностей конкурса, которую уже подметили многие участники — он совсем не ограничивается сугубо соревновательным элементом, ведь каждому из нас выпала удивительная возможность получить знания от действующих игроков рынка. Благодаря опыту наставников и организаторов у меня появилось глубокое понимание того, как правильно запускать бизнес и выстраивать все необходимые процессы. Это значимый опыт и воспоминания, которые я сохраню в памяти на долгие годы. Я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой, потому что я дошла до такого высокого уровня в период проведения конкурсной программы и теперь обладаю возможностью получить развитие своего медицинского проекта, так как это направление инновационно и перспективно в России и мире», — делится Мария Спириднова, суперфиналистка Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей, основательница проекта REGISSUE.