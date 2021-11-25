



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования главе Кемеровской области Сергею Цивилеву в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". Как сообщили в обладминистрации, от лица жителей Волгоградской области глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Сегодня утром на предприятии, расположенном в Беловском городском округе Кемеровской области, произошло задымление. Под землей в тот момент находились 285 человек, из них эвакуированы 239 человек. Неизвестной остается судьба 35 горняков. На данный момент сообщается об 11 погибших в результате ЧП.

На месте ведутся спасательные работы, создан штаб по ликвидации последствий аварии. Специалисты выясняют причины и обстоятельства трагедии. По предварительной информации, причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли.



