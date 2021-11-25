Банк «Открытие» подарит зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках в честь любимых учителей
Экономика 25.11.2021 15:14
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25.11.2021 15:14
Банк «Открытие» опубликовал списки победителей акции «Лес рук» в поддержку родных школ и учителей. Наибольшее число голосов на сайте проекта получили средняя общеобразовательная школа №2 в городе Великие Луки (10 396 «поднятых рук»), средняя общеобразовательная школа №27 в Астрахани (9 171 «поднятая рука»), средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка в Ярославле (7021 «поднятая рука»).В акции «Лес рук», приуроченной ко Дню Учителя, с 5 по 24 октября приняли участие более 50 тысяч школьников и их родителей.
Банк «Открытие» приступил к разработке проектов зеленых скверов в этих школах. Реализация утвержденных проектов запланирована на весну 2022 года.
В рамках акции за проекты озеленения проголосовало 50 821 школьников и их родителей. Помимо финансирования создания трех школьных скверов, банк «Открытие» планирует направить соответствующую числу голосов сумму (по 10 рублей за голос) в 508 210 рублей в фонд «Посади лес». Благодаря банку «Открытие» будет посажено более 300 новых деревьев.
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