После ухода главы района Волгоградской области на чиновников накопали много дел





Массу нарушений антимонопольного законодательства зафиксировало Волгоградское УФАС в ходе проверки деятельности администрации Городищенского района, которая проводилась с сентября по октябрь этого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении ФАС, нарушения были выявлены в сфере пассажирских перевозок, управления муниципальным имуществом, аренды земель, а также в области организации похоронного дела. В частности, МБОУ «Новорогачинская средняя школа» с согласия администрации заключило договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем без проведения торгов, не имея на то правовых оснований. По данному факту УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Нарушение статьи 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ было также обнаружено при предоставлении администрацией в безвозмездное пользование муниципального имущества станичному казачьему обществу. Стоит отметить, что для получения имущества без проведения торгов некоммерческая организация должна в числе прочего доказать фактическое осуществление деятельности, направленной на решение социальных проблем и намерение использовать имущество для достижения данных целей. Тогда как казачье общество занимается деятельностью, которая совсем не является социально ориентированной, а имущество не просто не используется, а разваливается на глазах у местных жителей. Администрации выдано предупреждение о его возврате в муниципальную казну.

Отличились своими неправомерными действиями должностные лица районной администрации и при предоставлении земли в аренду, отдав участки на 10 лет вместо предусмотренных земельным законодательством 3 лет, а также при передаче в аренду участка, превышающего площадь расположенного на нем здания более чем в 5 раз.

Администрации Городищенского района также было выдано 5 предупреждений о приведении в соответствие с действующим законодательством административных регламентов, регулирующих порядок предоставления муниципальных услуг населению.

Не соответствующим закону об организации регулярных перевозок № 220-ФЗ УФАС был признан и один из пунктов порядка организации регулярных перевозок пассажиров на территории поселения. Также нарушение антимонопольного законодательства проверяющие нашли в сфере организации похоронного дела в рабочем поселке Городище. На рынке оказания ритуальных услуг здесь осуществляет свою деятельность ООО «Специализированное предприятие «Память». В поселении данная коммерческая организация сосредоточила в своих руках полномочия как по обслуживанию и текущему содержанию кладбищ, так и по оформлению документов, связанных с погребением по заключенным с администрацией поселения договорам. Такие действия, в свою очередь, идут вразрез с требованиями федеральных законов о погребении и похоронном деле, об архивном деле, считают в УФАС. Всего в ходе проверки было выявлено 15 нарушений во всех сферах антимонопольного контроля деятельности органов власти. Столь многочисленные и разнообразные нарушения в действиях районной администрации не останутся незамеченными, пообещали в ведомстве.

Напомним, бывший глава Городищенского района Андрей Кагитин покинул свой пост 9 ноября. Исполняет обязанности главы Сергей Будников.



