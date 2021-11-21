Спорт

Волгоградский "Ротор" рухнул в зону вылета ФНЛ после поражения от "Балтики"

Спорт 21.11.2021 20:20
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21.11.2021 20:20


«Ротор» на выезде проиграл   клубу из Калининграда в матче 24-ого тура первенства ФНЛ – 1:2 и опустился в зону вылета лиги ФНЛ. Не обошлось и без других драматических моментов - вратарь волгоградского клуба Игорь Обухов получил серьезную травму, сообщает ИА "Высота 102".
Волгоградская команда проводила первую игру после отставки своего бывшего наставника Дмитрия Хохлова. Стоит отметить, что исполняющий обязанности главного тренера  гостей Алексей Жданов выпустил в стартовом составе двух игроков второй команды «Ротора» - защитника Тургая Мохбалиева и полузащитника Никиту Кузнецова Этот матч стал дебютным для молодых футболистов волгоградцев в стартовом  составе первой команды в официальных встречах. И, как выяснилось, ставка на Тургая Мохбалиева, который уже выходил на замену в матче против "Металлурга", оказалась верной.
Игра, которая прошла под проливным дождём, изначально не отличалась активностью  обоих коллективов. Первый опасный момент в матче появился лишь на 37-ой минуте. Футболист «Балтики» выскочил из-за спин защитников гостей и в падении смог пробить по воротам волгоградцев, но команду от пропущенного мяча смог спасти голкипер Игорь Обухов. «Ротор» ответил  своей опасной атакой через несколько минут. Полузащитник Андреа Чуканов слёту сумел пробить из-за пределов штрафной площади в дальний угол, но вратарь «Балтики» оказался на месте и не дал себя переиграть. Под самый занавес первой половины игры свой шанс отличиться был у игрока «Ротора» Александра Ташаева. Полузащитник нанёс опасный удар по воротам хозяев, но мяч пролетел чуть выше перекладины.  
В начале второго тайма после забитого Тургаем Мохбалиевым гола у волгоградских фанатов, присутствующих на стадионе, появилась надежда на долгожданную победу. Однако радость была недолгой. На 75-й минуте Олег Алейник, к слову, бывший игрок «Ротора»,  сравнял счет дальним выстрелом. Дальнейшие атаки хозяев пришлось отбивать уже запасному вратарю гостей Дмитрию Терновскому. Игорь Обухов получил серьезную травму после столкновения с игроком «Балтики» и его унесли с поля на носилках. Хозяева после этого усилили давление на оборону волгоградской команды, что закончилось в конечном итоге вторым забитым голом калининградского клуба.
В итоге  «Ротор» потерпел уже четвертое поражение подряд. Волгоградский клуб опустился на 17-оместо и оказался в зоне вылета лиги ФНЛ.

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