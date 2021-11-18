Экономика

Сервисы для дома стали доступны в ВТБ Онлайн

Экономика 18.11.2021 14:04 Новости компаний
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18.11.2021 14:04 Новости компаний


В новой версии ВТБ Онлайн появились сервисы для дома. Клиенты могут заказать дизайн интерьера, предчистовую отделку или ремонт квартиры под ключ.
Новый блок «Сервисы для дома» появился в разделе «Услуги» в ВТБ Онлайн. Он будет включать в себя «Экспресс проект» и «Авторский проект» по дизайну, «Предчистовую отделку» и «Ремонт под ключ». Изучив список предложений, можно оставить заявку и посмотреть примеры проектов по дизайну. У клиентов есть возможность придумать планировку квартиры совместно с дизайнером и вместе с профессиональными специалистами реализовать необходимые решения по ремонту. Сервисы для дома представлены экосистемой недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ).
«ВТБ обеспечивает клиентов максимальным числом комфортных и цифровых сервисов. Учитывая, что банк – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования, мы понимаем, насколько важно предлагать заемщикам полный комплекс услуг, связанных с решением квартирного вопроса. Поэтому в новую версию ВТБ Онлайн мы интегрировали сервисы для дома. На поиск профессиональных исполнителей для ремонта или дизайна уходит много времени и сил, но наши пользователи смогут найти специалистов, которые уже зарекомендовали себя на рынке», – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
«Технологии в мире меняют целые отрасли, но есть услуги, формат которых остается неизменным. Например, ремонт квартир, который по-прежнему сложен для заказчика. Совместно с ВТБ мы интегрировали в банковское приложение сервисы для простого и прогнозируемого подбора ремонтной бригады. Дополнительно при заказе дизайн-проекта через ВТБ Онлайн мы предлагаем до конца года скидку до 15% от полной стоимости», – комментирует генеральный директор экосистемы «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
Напомним, экосистема «Метр квадратный» - проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры – крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы к платформе подключились более 1,4 тыс. групп застройщиков, 21 банк, более 7 тыс. частных риелторов и 6 тыс. агентств недвижимости.

 





 

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