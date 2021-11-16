Экономика

ВТБ: доля онлайн-заявок на автокредиты выросла на треть

Экономика 16.11.2021 10:13 Новости компаний
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16.11.2021 10:13 Новости компаний


Доля онлайн-заявок на автокредиты среди заемщиков ВТБ за год увеличилась на треть и достигла 23%. По итогам десяти месяцев 2021 года клиенты банка приобрели таким способом 6,7 тыс. транспортных средств почти на 7,4 млрд рублей. Это на 20% по объему превышает показатель за аналогичный период 2020 г. До конца текущего года банк планирует получать каждую третью заявку на автокредит онлайн.
«В рамках стратегии по цифровизации ВТБ развивает  дистанционные каналы обслуживания клиентов. В ВТБ Онлайн уже можно подать заявку на беззалоговый автокредит, а в рамках пилотного проекта в Москве доступно оформление полностью цифровой сделки без визита в офис банка. Кроме того, в ближайшее время мы планируем расширить количество регионов, для которых доступна подача заявки на беззалоговый автокредит через платформу Auto.ru (сейчас она доступна для двух столиц). Прогнозируем, что по итогам года объем наших продаж в дистанционном канале достигнет 9 млрд рублей, а доля онлайн-заявок на автокредиты может вырасти до 30%», - комментирует начальник управления «Автокредитованиеe» ВТБ Иван Жигарев.
Эксперт рынка автокредитования также отметил, что до конца года ВТБ первым среди российских банков планирует запустить полностью цифровое оформление залогового автокредита. На первоначальном этапе услуга будет доступна для заемщиков в Москве. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно будет выбрать машину в дилерском центре, затем оставить заявку в ВТБ Онлайн и, получив одобрение, пройти по ссылке в смс-сообщении от банка. «Денежные средства можно будет получить без посещения офиса, при этом ставка по кредиту будет на 1 п.п. ниже стандартной», - добавил Иван Жигарев.
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам десяти месяцев 2021 года клиенты банка заключили более 73 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 млрд рублей. Это почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи достигли 11 млрд рублей, что на 20% выше значений октября 2020 г.
Кредит на покупку автомобиля в ВТБ можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.
В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от двух до пяти лет. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии оформления заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита и оформлении карты «Автолюбитель». В ближайшее время банк планирует улучшить условия по данному продукту, увеличив максимально доступную сумму по двум документам.

 

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