Экономика

Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

Экономика 12.11.2021 10:51 Новости компаний
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12.11.2021 10:51 Новости компаний


Сегодня Сбербанк отмечает свой 180-летний юбилей. В 1841 году император Николай I утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер — вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке земли. Сегодня число частных клиентовбанкапревышает 100 млн человек, корпоративных — 3 млн.
В свой день рожденияСбер благодарит всех своих клиентов, отдаёт дань уважения тем, кто работал в банке иделал егомощнее год от года, тем, кто верит в него, любит Сбер и гордится его успехами.
История Сбера — это история страны и различных её поколений. Небольшие сбережения первых вкладчиков трансформировались в миллионные вложения, которые шли на строительство Транссиба, флота, мостов, транспортных артерий, соединявших самые дальние уголки нашей страны. Сберегательные кассы открывались даже в школах, они были на крейсерах «Варяг» и «Аврора», стали основой финансовой системы государства. 
Этот принцип сохранился и в советское время, когда «недели» и «месячники» сбережений привлекли в годы первых пятилеток десятки миллиардов рублей для народных строек. А в годы Великой Отечественной войны именно через сберкассы люди отдавали свои накопления на помощь фронту и подписывались на военные займы: великая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сбер хранит память об этом суровом времени и склоняет голову перед ветеранами.
Сбербанк учился и менялся вместе со временем ивсегда стремился предвосхищать потребности своих клиентов, действуя на опережение. И если первая сберкасса в Санкт-Петербурге стала точкой отсчёта Сбербанка, то СберБанк Онлайн стал объединяющим звеном для вселенной финансовых и нефинансовых сервисов экосистемы Сбера.Сегодня мы вместе с клиентами и всей страной боремся с пандемией, развиваем телемедицину, создаёмновые возможности для бизнеса, противостоим мошенникам, вкладываемся в зелёную экономику, содействуем в цифровой и AI-трансформации государства благодаря внедрению самых современных технологий и реализуем многие другие социально значимые проекты.Мы помнимсвою историю и, несмотря на почтенный возраст, остаёмся молодой и амбициозной компанией. В нашу ДНК заложена великая цель — делать жизнь людей лучше, помогая им реализовывать устремления и мечты.
Сейчас Сбер входит в число ведущих финансовых институтов мира и быстро превращается в технологического гиганта, развивая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных ситуаций.Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает свыше 72 млн пользователей в месяц, а филиальная сеть банка в России—порядка 14 тысяч офисов.

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