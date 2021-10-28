Происшествия

Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под Саратовом

Происшествия 28.10.2021 13:15
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28.10.2021 13:15


Следователи выясняют обстоятельства и причины гибели 50-летнего жителя Волгоградской области, тело которого найдено минувшим утром в селе Звонарёвка Саратовской области. Труп был обнаружен в хозяйственной постройке во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.
Следователь осмотрел место происшествия и тело и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото: СУ СКР по Саратовской области.

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