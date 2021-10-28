Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под Саратовом





Следователи выясняют обстоятельства и причины гибели 50-летнего жителя Волгоградской области, тело которого найдено минувшим утром в селе Звонарёвка Саратовской области. Труп был обнаружен в хозяйственной постройке во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Следователь осмотрел место происшествия и тело и назначил судебно-медицинскую экспертизу. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СКР по Саратовской области.