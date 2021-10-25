Четыре школы в Волгоградской области закрылись из-за вспышки ОРВИ

Общество 25.10.2021 16:05
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25.10.2021 16:05
В Волгоградской области полностью приостановлены занятия в четырех общеобразовательных учреждениях в связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди учеников. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, также частично закрыты группы и классы еще в 31 детском саду и школах. Между тем, ситуация с заболеваемостью ОРВИ в регионе остается по-прежнему напряженной. Основная доля заболевших – это взрослое население (64%). Недельный эпидемический порог совокупного населения превышен на 16%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, бокавирус), в том числе COVID-19, пояснили в ведомстве.
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