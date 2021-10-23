Происшествия

Пассажир кроссовера погиб в аварии с КАМАЗом в Волгоградской области

Происшествия 23.10.2021 12:26
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23.10.2021 12:26


В результате лобового столкновения Hyundai ix35 с КАМАЗом на ростовской трассе в Чернышковском районе погиб 47-летний пассажир кроссовера. Водитель и второй 54-летний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 
По предварительным данным, 22 октября в 19.25 55-летний мужчина за рулем Hyundai ехал со стороны Ростова-на-Дону в Волгоград. На 190 километре автодороги он не справился с управлением, выехал на полосу дороги встречного движения, где кроссовер врезался в большегруз. От мощного удара в Hyundai раскрылись подушки безопасности водителя и пассажира на переднем сидении, которым удалось выжить в аварии.

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