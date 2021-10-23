Пассажир кроссовера погиб в аварии с КАМАЗом в Волгоградской области





В результате лобового столкновения Hyundai ix35 с КАМАЗом на ростовской трассе в Чернышковском районе погиб 47-летний пассажир кроссовера. Водитель и второй 54-летний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.