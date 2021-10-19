Происшествия 19.10.2021 17:01
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19.10.2021 17:01
Состояние пятерых человек, которые были госпитализированы в волгоградскую больницу №25 с отравлением угарным газом, не внушает опасений. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, они находятся в состоянии средней тяжести в отделении токсикологии.
Рабочие, которые трудились на одном из полей в Городищенском районе Волгоградской области, могли пострадать из-за неисправного отопления в вагончиках, где они жили.
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