Экономика

В Садах Придонья собирают кабачки на детское питание

Экономика 28.07.2021 10:21
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28.07.2021 10:21


Первая партия нового урожая кабачков отправилась на переработку. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в связи с возросшим спросом потребителей на однокомпонентное пюре из кабачков, аграрии компании планируют увеличить объём нового урожая. 
«Сбор начали в середине июля, – говорит управляющий отделения №4 компании «Сады Придонья» Евгений Козловцев. – В день на переработку отправляем до 60 тонн». 
К выращиванию кабачков специалисты компании относятся с особым вниманием: проводят необходимые тесты, чтобы выбрать оптимальный момент для сбора урожая, а также регулярно исследуют почву на наличие вредных веществ. Стоит отметить, что на производстве при переработке кабачков применяется метод холодной протирки, который позволяет сохранить полезные свойства этих овощей. 
Компания «Сады Придонья» впервые приступила к промышленному выращиванию кабачков в 2012 году на площади 10 га. Сегодня территория выросла в 8 раз. В уборочной кампании задействована спецтехника и порядка 50 человек. В планах собрать 4 тысячи тонн кабачков.

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