В Садах Придонья собирают кабачки на детское питание

Экономика 28.07.2021 10:21
0
28.07.2021 10:21
Первая партия нового урожая кабачков отправилась на переработку. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в связи с возросшим спросом потребителей на однокомпонентное пюре из кабачков, аграрии компании планируют увеличить объём нового урожая.
«Сбор начали в середине июля, – говорит управляющий отделения №4 компании «Сады Придонья» Евгений Козловцев. – В день на переработку отправляем до 60 тонн».
К выращиванию кабачков специалисты компании относятся с особым вниманием: проводят необходимые тесты, чтобы выбрать оптимальный момент для сбора урожая, а также регулярно исследуют почву на наличие вредных веществ. Стоит отметить, что на производстве при переработке кабачков применяется метод холодной протирки, который позволяет сохранить полезные свойства этих овощей.
Компания «Сады Придонья» впервые приступила к промышленному выращиванию кабачков в 2012 году на площади 10 га. Сегодня территория выросла в 8 раз. В уборочной кампании задействована спецтехника и порядка 50 человек. В планах собрать 4 тысячи тонн кабачков.
Реклама
Сбер поможет повысить финграмотность людей с инвалидностью28.07.2021 12:57
Экономика 28.07.2021 12:57
Объем ипотечных кредитов Сбербанка в Волгоградской области увеличился почти в 2 раза28.07.2021 11:50
Экономика 28.07.2021 11:50
ВТБ: спрос на загородные дома вырос в первом полугодии на 40%28.07.2021 10:59
Экономика 28.07.2021 10:59
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних28.07.2021 09:03
Экономика 28.07.2021 09:03
Банк «Открытие» наградил победителей и гостей X-WATERS VOLGA 202127.07.2021 16:54
Экономика 27.07.2021 16:54
ПСБ вступил в Ассоциацию развития финансовой грамотности27.07.2021 16:18
Экономика 27.07.2021 16:18
ВТБ: стоимость сделок с недвижимостью снижается после изменения госпрограммы27.07.2021 16:13
Экономика 27.07.2021 16:13
Банкоматы Сбербанка в Поволжье принимают пластиковые карты на переработку27.07.2021 15:41
Экономика 27.07.2021 15:41
Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке27.07.2021 15:34
Экономика 27.07.2021 15:34
Сбер опубликовал свою первую Политику в области ESG и устойчивого развития27.07.2021 14:50
Экономика 27.07.2021 14:50
Банк «Открытие»: котировки железной руды поддержит потребление27.07.2021 14:07
Экономика 27.07.2021 14:07
СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС27.07.2021 13:09
Экономика 27.07.2021 13:09
ВТБ предотвратил финансовые потери своих клиентов на 7,5 млрд рублей27.07.2021 11:42
Экономика 27.07.2021 11:42
Клиенты Группы банка «Открытие» за полугодие заработали до 19% годовых в рублях и 16% годовых в долларах США27.07.2021 11:37
Экономика 27.07.2021 11:37
«Росгосстрах»: угонщики выбирают кроссоверы27.07.2021 08:59
Экономика 27.07.2021 08:59
Реклама