«Это неуважение»: волгоградского депутата-миллионера взволновали судьи в джинсах





Депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев сегодня на заседании регпарламента устроил "модный приговор" мировым судьям, которые, по его словам, оделись не по дресс-коду. Как сообщает ИА "Высота 102", народный избранник высказал свое возмущение выступающему на трибуне представителю комитета юстиции Волгоградской области, который докладывал о сути внесенных для рассмотрения на заседании изменений в областной закон "О мировых судьях в Волгоградской области". Илья Кошкарев, который возглавляет в облдуме комитет по бюджетной и налоговой политике, неожиданно решил взять слово. Он поинтересовался, если ли форма одежды у мировых судей.

"Мировой судья при отправлении правосудия надевает судейскую мантию и символ судейской власти - знак мирового судьи", - ответили депутату на вопрос. Однако Илью Кошкарева этот ответ, видимо, не устроил. Депутат - миллионер, который ходит в дорогих костюмах и может, как известно, позволить себе длительный отдых на Фиджи в пандемию, высказался о неподобающем внешнем виде некоторых мировых судей, которых сегодня утвердили депутаты в самом начале заседания. "Они были в джинсах", - заметил Илья Кошкарев. При этот он добавил, что кандидаты в Общественную палату Волгоградской области, которых также утверждали сегодня в облдуме, были одеты лучше. "У Общественной палаты, которую мы тоже утверждали, достаточно сдержанная форма одежды, соответствующая положению и месту, куда они пришли", - заявил Илья Кошкарев. По его словам, надевать джинсы на заседание облдумы - это неуважение к присутствующим.

Как ранее сообщало информагентство, в прошлом году Илье Кошкареву и его супруге пришлось провести на острове в Тихом океане почти два месяца. В шикарный отпуск депутат легкомысленно отправился в начале марта - на фоне новостей о распространении коронавируса. В результате были отменены многие международные рейсы. Улететь в родные края волгоградскому депутату и части соотечественников удалось лишь 22 мая, купив очень дорогие билеты на рейсы иностранных авиалиний. Согласно декларациям о доходах за 2020 год, Илья Кошкарев занимает вторую строчку рейтинга самых богатых областных парламентариев. Его доход по итогам прошлого года равен 80,8 млн рублей, что почти в три раза превышает цифру из прошлогодней декларации. В коллекции недвижимости слуги народа появился еще один, третий по счету, частный дом площадью почти 300 квадратов.



