Экономика

Региональный центр компетенций Волгоградской области был отмечен на федеральном форуме «Производительность 360»

Экономика 18.06.2021 10:38
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18.06.2021 10:38


Региональный центр компетенций Волгоградской области вошел в число 11-ти регионов-лидеров, которые были отмечены наградами за лучшее освещение в СМИ национального проекта «Производительность труда», сообщили ИА «Высота 102» в организации.  
С 15 по 16 июня в Нижнем Новгороде руководители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», эксперты и представители и власти обсуждали актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса. 
В ходе форума Генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон вручил памятные статуэтки 11 субъектам за лидерство по освещению в СМИ национального проекта.  
В период с 2020-2021 год Волгоградская область занимала лидирующие позиции во всероссийском рейтинге субъектов. Ежемесячно публикуются более 260 материалов о национальном проекте, что позволяет Волгоградской области ежемесячно оставаться на лидирующих позициях. 
По словам  гендиректора федерального центра компетенций Николая Соломона, региональные центры на сегодняшний день проводят огромную работу. В связи с корректировкой национального проекта общие цели по числу предприятий-участников нацпроекта снизились с 10 до 6 тыс. При этом основная нагрузка по реализации проектов ложится именно на региональные центры.
Сегодня 45 предприятий Волгоградской области вовлечены в национальный проект «Производительность труда». Планируется, что к 2024 году не менее 64 предприятий применят инструменты бережливого производства на своих производственных площадках. 

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