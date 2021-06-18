



Региональный центр компетенций Волгоградской области вошел в число 11-ти регионов-лидеров, которые были отмечены наградами за лучшее освещение в СМИ национального проекта «Производительность труда», сообщили ИА «Высота 102» в организации.

С 15 по 16 июня в Нижнем Новгороде руководители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», эксперты и представители и власти обсуждали актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса.

В ходе форума Генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон вручил памятные статуэтки 11 субъектам за лидерство по освещению в СМИ национального проекта.

В период с 2020-2021 год Волгоградская область занимала лидирующие позиции во всероссийском рейтинге субъектов. Ежемесячно публикуются более 260 материалов о национальном проекте, что позволяет Волгоградской области ежемесячно оставаться на лидирующих позициях.

По словам гендиректора федерального центра компетенций Николая Соломона, региональные центры на сегодняшний день проводят огромную работу. В связи с корректировкой национального проекта общие цели по числу предприятий-участников нацпроекта снизились с 10 до 6 тыс. При этом основная нагрузка по реализации проектов ложится именно на региональные центры.

Сегодня 45 предприятий Волгоградской области вовлечены в национальный проект «Производительность труда». Планируется, что к 2024 году не менее 64 предприятий применят инструменты бережливого производства на своих производственных площадках.