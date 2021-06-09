В Волгограде три трамвая вернулись на обычные маршруты





С сегодняшнего дня возобновилось движение трамваев в поселке Ангарский Дзержинского района: маршруты №№ 2, 6 и 12 работают в своих прежних границах – до остановки «36 школа». Ранее они курсировали по укороченной схеме движения в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на участке разворотного кольца в районе школы №36 завершены работы по замене рельсошпальной решетки и модернизации системы электроснабжения, проложен новый участок ливневой канализации.

Напомним, в рамках комплексной реконструкции ул. Ангарской от ул. Римского-Корсакова в направлении выезда из города ведутся работы по расширению проезжей части автодороги, которая частично пролегает через разворотное кольцо трамвайной линии.



