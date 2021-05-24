Экономика

Волгоградский завод буровой техники представит продукцию на международной выставке

Экономика 24.05.2021 16:01
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24.05.2021 16:01


Возрожденный Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ) примет участие в 6-й международной специализированной выставке «Металлоконструкции’2021». Она пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 10 июня, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу завода.
Выставка объединит производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, оборудования для их производства и потребителей металлопродукции и услуг. Участие в форуме позволит компаниям решить актуальные бизнес-задачи: расширить клиентскую базу, наладить сотрудничество с новыми партнерами и поставщиками, обменяться контактами и опытом работы.
Волгоградский завод буровой техники займет в «Экспоцентре» одно из самых престижных мест с высокой проходимостью — напротив центрального входа в помещение. Это гарантирует высокий уровень привлечения участников выставки, тем более, что ВЗБТ вернулся на рынок металлоконструкций в 2020 году и сейчас переживает второе рождение. Предприятие по производству буровых вышек расширило профиль за счет выпуска металлоконструкций. В числе крупных проектов — мостовой переход на Центральной набережной Волгограда, который стал для завода уникальным в своем роде, и временный мост через реку Десну в подмосковном Троицке. ВЗБТ планомерно запускает мощности после нескольких лет простоя, создает новые рабочие места и наращивает объем производства.
Фото: Волгоградский завод буровой техники.

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