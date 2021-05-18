Благотворительный концерт «Сургановой и оркестра» прошел в Волгограде при полном аншлаге

Общество 18.05.2021 19:09
0
18.05.2021 19:09
Десятки неравнодушных волгоградцев стали гостями благотворительного вечера, организованного «Агентством Больших Возможностей» в загородном клубе «Нефтяник». Как сообщает ИА «Высота 102», на базовой площадке event-агентства перед гостями выступила группа «Сурганова и оркестр» — давний друг и партнер «АБВ». Средства, собранные при организации концерта — 650 тысяч рублей, «Агентство Больших Возможностей» перечислит в Волгоградский городской совет ветеранов для адресной помощи конкретным людям.
Как прошло это уникальное для Волгограда мероприятие, смотрите в сюжете информагентства.
Реклама
В Волгограде увековечат память первого губернатора18.05.2021 17:51
Общество 18.05.2021 17:51
Жара спадет: в Волгоградскую область идут грозы18.05.2021 13:31
Общество 18.05.2021 13:31
В Волгограде молодой мужчина скончался от коронавируса18.05.2021 13:05
Общество 18.05.2021 13:05
В Волжском инвалид переехал из коммуналки в отдельную квартиру с помощью прокуратуры18.05.2021 12:45
Общество 18.05.2021 12:45
Губернатор Волгоградской области предложил полностью реконструировать комплекс на Мамаевом кургане18.05.2021 12:27
Общество 18.05.2021 12:27
В Волгограде социологи выяснили предпочтения детей в школьном горячем питании18.05.2021 11:21
Общество 18.05.2021 11:21
Жителям Волгоградской области снова нельзя в лес18.05.2021 10:33
Общество 18.05.2021 10:33
Комары, тараканы и крысы: сроки капремонта общежития «Химпрома» в Волгограде перенесли18.05.2021 10:12
Общество 18.05.2021 10:12
Росстат подсчитал бюджетные траты на соцподдержку бывших чиновников в Волгоградской области17.05.2021 21:02
Общество 17.05.2021 21:02
Коронавирус забрал жизни еще семерых пенсионеров в Волгоградской области17.05.2021 14:01
Общество 17.05.2021 14:01
Горячая весна 2021: особый противопожарный режим вводится в Волгоградской области17.05.2021 11:45
Общество 17.05.2021 11:45
Астраханский мост в центре Волгограда страдает от коррозии и сталактитов17.05.2021 10:59
Общество 17.05.2021 10:59
Пивной паб в Волгограде оштрафовали за нарушение режима работы17.05.2021 09:36
Общество 17.05.2021 09:36
Коммунальщики закончили раскопки на месте провала в центре Волгограда17.05.2021 09:08
Общество 17.05.2021 09:08
Стали известны зарплаты волгоградских борцов с пандемией17.05.2021 08:11
Общество 17.05.2021 08:11
Реклама