Благотворительный концерт «Сургановой и оркестра» прошел в Волгограде при полном аншлаге





Десятки неравнодушных волгоградцев стали гостями благотворительного вечера, организованного «Агентством Больших Возможностей» в загородном клубе «Нефтяник». Как сообщает ИА «Высота 102», на базовой площадке event-агентства перед гостями выступила группа «Сурганова и оркестр» — давний друг и партнер «АБВ». Средства, собранные при организации концерта — 650 тысяч рублей, «Агентство Больших Возможностей» перечислит в Волгоградский городской совет ветеранов для адресной помощи конкретным людям.

Как прошло это уникальное для Волгограда мероприятие, смотрите в сюжете информагентства.