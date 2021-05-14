В центре Волгограда обновят дорогу впервые за 20 лет





Дорожное полотно на ул. Дымченко в центре Волгограда обновят после 20 лет непрерывной эксплуатации. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, сегодня специалисты приступили к первому этапу восстановления дороги. Сейчас на объекте устанавливают новый бордюр, длина которого составит 1000 метров. После этого дорожники приступят к демонтажу старого асфальтового покрытия площадью 3 тысячи квадратных метров. Помимо этого рабочая бригада позаботится о жителях, передвигающихся пешком. Здесь обновят порядка 850 квадратных метров тротуара. Известно, что в прошлом году специалисты департамента городского хозяйства администрации Волгограда и МУ «Комдорстрой» проверили эксплуатируемый объект и обнаружили значительные проседания, выбоины и разрушенный бордюр. После чего дорога на ул. Дымченко была включена в национальный автодорожный проект «Безопасные качественные дороги».

Также обновление ждет асфальтовое покрытие в Центральном районе на ул. Чапаева.











