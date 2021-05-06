Расследования 06.05.2021 09:31
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06.05.2021 09:31
Главного бухгалтера Красноармейского центра социального обслуживания населения в Волгограде подозревают в хищении 500 тысяч рублей из бюджета учреждения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в течение трех лет женщина ежемесячно начисляла себе стимулирующие выплаты в размере 250% от оклада при максимально возможных 90%.
Махинации вскрылись во время прокурорской проверки учреждения. Выяснилось, что главбух систематически завышала количество оценочных баллов в сводных листах выполнения утвержденных показателей эффективности. Она проставляла напротив своей фамилии 49,5 баллов за интенсивность и высокие результаты труда, что позволяло начислять значительно большие надбавки к окладу.
В отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело, его расследует следственный отдел №8 следственного управления полиции Волгограда. Ход расследования контролирует прокуратура Красноармейского района.
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