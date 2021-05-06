



Главного бухгалтера Красноармейского центра социального обслуживания населения в Волгограде подозревают в хищении 500 тысяч рублей из бюджета учреждения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в течение трех лет женщина ежемесячно начисляла себе стимулирующие выплаты в размере 250% от оклада при максимально возможных 90%.

Махинации вскрылись во время прокурорской проверки учреждения. Выяснилось, что главбух систематически завышала количество оценочных баллов в сводных листах выполнения утвержденных показателей эффективности. Она проставляла напротив своей фамилии 49,5 баллов за интенсивность и высокие результаты труда, что позволяло начислять значительно большие надбавки к окладу.

В отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело, его расследует следственный отдел №8 следственного управления полиции Волгограда. Ход расследования контролирует прокуратура Красноармейского района.