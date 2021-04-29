Банк «Открытие» профинансирует проект «Арктик СПГ 2»

Экономика 29.04.2021 09:38
0
29.04.2021 09:38
Банк «Открытие» подписал соглашение по предоставлению синдицированного долгового финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2». В сделке принял участие синдикат банков, включающий государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ, Сбер, Газпромбанк и Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка «Открытие».
Общая сумма синдицированного кредита составляет 3,11 млрд евро сроком на 15 лет. Средства идут на создание мощностей по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Арктик СПГ 2».
Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Мы высоко оцениваем перспективы проекта и благодарны нашим партнерам за доверие и возможность в нем участвовать. Низкая себестоимость продукции, эффективная финансовая модель и сильные международные инвесторы делают его уникальным и по-настоящему конкурентоспособным. «Арктик СПГ 2» – важный проект для российской экономики, и как федеральный банк мы заинтересованы в его успешной реализации».
Реклама
Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса29.04.2021 16:44
Экономика 29.04.2021 16:44
ВТБ запускает программу лояльности для среднего и малого бизнеса29.04.2021 13:49
Экономика 29.04.2021 13:49
ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей29.04.2021 11:26
Экономика 29.04.2021 11:26
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам региона28.04.2021 19:54
Экономика 28.04.2021 19:54
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков28.04.2021 17:12
Экономика 28.04.2021 17:12
ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов28.04.2021 11:49
Экономика 28.04.2021 11:49
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»28.04.2021 10:31
Экономика 28.04.2021 10:31
Банк «Открытие» профинансировал первый в России комплекс по производству мелованного картона27.04.2021 18:57
Экономика 27.04.2021 18:57
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом формате27.04.2021 17:47
Экономика 27.04.2021 17:47
Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента27.04.2021 16:11
Экономика 27.04.2021 16:11
ВТБ Лизинг в первом квартале купил у компании РОЛЬФ автомобили на сумму более 1 млрд рублей27.04.2021 13:33
Экономика 27.04.2021 13:33
«Волгоградэнергосбыт»: экономьте время – заключайте договоры онлайн27.04.2021 11:11
Экономика 27.04.2021 11:11
Банк «Открытие»: большинство жителей Юга готовы искать подработку27.04.2021 09:50
Экономика 27.04.2021 09:50
ВТБ Лизинг купил у холдинга КЛЮЧАВТО на четверть автомобилей больше, чем в прошлом году26.04.2021 20:26
Экономика 26.04.2021 20:26
СберБанк улучшает условия ипотеки на индивидуальное жилищное строительство26.04.2021 19:56
Экономика 26.04.2021 19:56
Реклама