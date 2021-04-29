Банк «Открытие» профинансирует проект «Арктик СПГ 2»





Банк «Открытие» подписал соглашение по предоставлению синдицированного долгового финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2». В сделке принял участие синдикат банков, включающий государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ, Сбер, Газпромбанк и Bank GPB International S.A. (Группа Газпромбанк). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Общая сумма синдицированного кредита составляет 3,11 млрд евро сроком на 15 лет. Средства идут на создание мощностей по производству сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Арктик СПГ 2».

Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Мы высоко оцениваем перспективы проекта и благодарны нашим партнерам за доверие и возможность в нем участвовать. Низкая себестоимость продукции, эффективная финансовая модель и сильные международные инвесторы делают его уникальным и по-настоящему конкурентоспособным. «Арктик СПГ 2» – важный проект для российской экономики, и как федеральный банк мы заинтересованы в его успешной реализации».