В Волжском объявили дату окончания отопительного сезона





С 15 апреля в городе Волжском Волгоградской области завершается отопительный сезон. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации города, решение принято в связи с наступлением устойчивой теплой погоды и повышением среднесуточной температуры воздуха. Соответствующее постановление подписал глава города.

Как ранее сообщало информагентство, с сегодняшнего дня отопление будет отключено в Камышине, а с 15 апреля - в Котово. В Волгограде отопительный сезон пока продолжается.



