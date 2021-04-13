Общество

В Волжском объявили дату окончания отопительного сезона

Общество 13.04.2021 12:53
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13.04.2021 12:53


С 15 апреля в городе Волжском Волгоградской области завершается отопительный сезон. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации города, решение принято в связи с наступлением устойчивой теплой погоды и повышением среднесуточной температуры воздуха. Соответствующее постановление подписал глава города.
Как ранее сообщало информагентство, с сегодняшнего дня отопление будет отключено в Камышине, а с 15 апреля - в Котово. В Волгограде отопительный сезон пока продолжается.

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