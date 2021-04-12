Один из ведущих российских предпринимателей Игорь Рыбаков ознакомился с работой комбината готового питания "Виво Маркет"
Общество 12.04.2021 18:17 Новости компаний
0
12.04.2021 18:17 Новости компаний
Игорь Рыбаков совместно с командой Академии х10 и предпринимателями Волгограда посетил несколько стратегически важных для развития города площадок. Среди них - комбинат готового питания “Виво Маркет”, производящий продукцию для школ Волгограда.
Соучредитель компании Арина Шейгеревич и директор “Виво Маркет” Мария Иванова показали бизнесменам производственные площадки комбината, который является одним из самых современных и технологичных в Южном федеральном округе. Гости оценили инновационный подход, применяемый на предприятии для обеспечения в социальном питании требований качества и безопасности.
Мария Иванова рассказала, что на современном производстве продумано все до мелочей, начиная от различных систем безопасности и заканчивая контролем за готовой продукцией. Особенно впечатлили гостей камеры шокового охлаждения, которые позволяют выводить тепло из блюд мгновенно, сохраняя максимально свежий вид продукта, его вкусовые и внешние качества. Высокотехнологичность производственных процессов на комбинате отметил первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко во время своего визита в Волгоград 10 марта.
Комбинат готового питания был запущен с нуля в июне 2019 года. Производство располагается на площади 6,5 тысячи квадратных метров. Фабрика состоит из 3 блоков: цехов по производству полуфабрикатов (овощных, мясных, рыбных, цех по обработке яйца); распределительного центра; цеха по производству продукции различной степени готовности. Кстати, именно “универсальный” цех дает возможность составить любую технологическую цепочку в зависимости от потребности рынка в считанные часы. Тестомесильные машины, миксеры, круассаноматы, многофункциональные электросковороды, пароконвектоматы - всего свыше 200 образцов оборудования в распоряжении специалистов комбината ежедневно. Машины выполняют самые сложные манипуляции, в том числе рассчитывают количество сырья, следят за соблюдением пропорций.
Игорь Рыбаков проявил интерес к волгоградскому инвестпроекту, ведь безопасное и качественное питание в детских образовательных учреждениях - основа гармоничного развития детей.
Тема образования находится в сфере интересов известного предпринимателя, долларового миллиардера, филантропа и основателя Академии х10 Игоря Рыбакова. В Волгограде планируется к открытию детский сад и начальная школа Плэйскул. Проект реализуется в рамках федеральной программы Рыбаков Фонд по созданию современной, качественной и доступной образовательной среды для детей.
Кроме того, команда “Виво Маркет” представила гостям проект комплексной реновации пищеблоков “Школьное кафе”, который сейчас прорабатывается в Волгограде.
Рабочая программа в Волгограде завершилась проведением первой встречи Академии х10 Игоря Рыбакова и предпринимателей города. Речь идет о реализации глобального проекта - развитии предпринимательской культуры и создании в Волгограде х10 сообщества успешных предпринимателей, лидером которого стал волгоградский бизнесмен Роман Донской.
Реклама
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» в Москве проиграл ЦСКА - 0:212.04.2021 21:05
Общество 12.04.2021 21:05
На центральной улице Волгограда угасает ресторанная жизнь12.04.2021 18:01
Общество 12.04.2021 18:01
АО «КАУСТИК» приняло участие в ежегодной ярмарке вакансий опорного ВУЗа Волгоградской области12.04.2021 15:57
Общество 12.04.2021 15:57
Сбер выходит в открытый космос12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
В Волгограде дорожники спасают "подмоченную" репутацию12.04.2021 14:36
Общество 12.04.2021 14:36
ВолГУ стал партнером платформы «Россия – страна возможностей»12.04.2021 13:40
Общество 12.04.2021 13:40
Житель Волгоградской области умер от коронавируса после возвращения домой12.04.2021 12:59
Общество 12.04.2021 12:59
На помывку, становись!: в Волгоградской области стартовал сезон субботников12.04.2021 11:38
Общество 12.04.2021 11:38
Под Волгоградом дорогу для школьного автобуса признали опасной12.04.2021 11:24
Общество 12.04.2021 11:24
«Поехали!»: в Волгограде серебристые человечки "приземлились" около планетария12.04.2021 09:48
Общество 12.04.2021 09:48
В Волгограде сорваны сроки по проектированию спортцентра на месте "Монолита"12.04.2021 09:15
Общество 12.04.2021 09:15
Три месяца заточения волгоградского инвалида оценили в 30 тысяч рублей11.04.2021 15:31
Общество 11.04.2021 15:31
Автовладельцы в Волгоградской области взыскали ущерб за упавший на их машины клен11.04.2021 12:25
Общество 11.04.2021 12:25
Жизнь в Волгоградской области и Адыгее оценили по минимуму11.04.2021 09:02
Общество 11.04.2021 09:02
Пора раздеваться: летнее тепло нагрянет в Волгоградскую область10.04.2021 18:50
Общество 10.04.2021 18:50
Реклама