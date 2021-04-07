Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставку

Общество 07.04.2021 20:03
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07.04.2021 20:03
Конфликт с актерами мог стать причиной отставки художественного руководителя Волгоградского молодежного театра. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сотрудники муниципального учреждения культуры. О том, что Владимир Бондаренко на днях написал заявление об уходе по собственному желанию, официально подтвердили и в администрации города, отметив, что он продолжит оставаться актером театра.
"Молодежкой" Бондаренко руководил с 2012 года. А с ноября 2019 года стал еще и главным режиссером Волгоградского нового экспериментального театра.
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