Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставку





Конфликт с актерами мог стать причиной отставки художественного руководителя Волгоградского молодежного театра. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сотрудники муниципального учреждения культуры. О том, что Владимир Бондаренко на днях написал заявление об уходе по собственному желанию, официально подтвердили и в администрации города, отметив, что он продолжит оставаться актером театра.

"Молодежкой" Бондаренко руководил с 2012 года. А с ноября 2019 года стал еще и главным режиссером Волгоградского нового экспериментального театра.



