



Семь претендентов ведут борьбу на электронном аукционе за право взыскивать долги с волгоградцев за капремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, среди участников – пять иногородних организаций и предпринимателей и две волгоградские. Так, все хлопоты по взысканию задолженности готовы взять на себя предприниматели Евгений Яковлев из Чебоксар и Анна Шиян из Смоленска, ООО «Опыт М» из Магнитогорска, ООО «Финэксперт» из Иркутска, ООО «Гарантия ОСАГО» из Москвы, а также ООО «Юридический центр «Мегаполис консалт и сервис» и ООО «Юридическая компания «Бюро кредитных решений» из Волгограда. Итоги аукциона будут подведены уже сегодня.

Напомним, начальная цена контракта по взысканию долгов за капремонт составляет 2,9 миллиона рублей. Заказчик – УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» - предлагает за вышеназванную сумму подготовить иски в суд, а также представлять интересы организации вплоть до получения исполнительных листов и совершения исполнительских действий в отношении 5 тысяч должников, которые не заплатили фонду капремонта более 105 миллионов рублей. Срок выполнения работы – до 30 ноября 2021 года.

Ранее, напомним, в УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» поясняли необходимость привлечения юристов для взыскания долгов с волгоградцев большой суммой задолженности перед организацией и недостатком собственных сотрудников для ведения претензионной работой. Здесь также категорически отвергли сравнение юристов, которые подключатся к этому процессу, с коллекторами.



