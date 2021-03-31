ВОЛМА развивает цифровизацию и готова делиться опытом





В компании считают, что цифровое будущее уже наступило.

На территории компании ВОЛМА, федерального производителя строительных материалов из гипса и цемента с управляющей компанией в Волгограде, прошло расширенное заседание фокус-группы по цифровому развитию сферы промышленности. В совещании приняли участие председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Наталья Стрельцова, руководство компании ВОЛМА, а также представители ряда других промышленных предприятий региона — АО "Волжский трубный завод", "Волгоградский АО "Северсталь канаты", "АО "Завод "Метеор", "ОК РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод", ОАО "Волгограднефтемаш" и АО "ТЕКСКОР".





ВОЛМА является одним из передовых промышленных предприятий области по уровню внедрения современных технологий. Компания не только активно развивает направление цифровизации, но и готова делиться опытом и наработками с коллегами из других волгоградских компаний.





«Наша компания не первый год делает ставку на развитие цифровых технологий, — рассказал генеральный директор управляющей компании ВОЛМА Владимир Овчинцев. — Когда-то это были вложения в будущее, еще несколько лет назад не было острой необходимости во многих сервисах, которые активно внедрялись. Но мы понимали, для чего это делаем. Цифровизация – это та сфера, в которой сложно догонять, если отстал. Мы старались, наоборот, быть на шаг впереди конкурентов. Сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что будущее наступило. Цифровые технологии — неотъемлемая часть работы крупного производителя, они позволяют глобально оптимизировать целые направления, повышать производительность, существенно экономить, а также с высокой точностью прогнозировать спрос и оперативно реагировать на изменения рынка. Такие перемены в компании дают широкие возможности для развития и нашим сотрудникам. Рутинные операции автоматизируются, а персонал решает действительно интересные и нетривиальные задачи».

На встрече руководители профильных управлений компании ВОЛМА представили гостям как общую картину интеграции сквозных цифровых процессов, так и на конкретных примерах показали их эффективность. Информационные технологии внедрены в области прогнозирования спроса, взаимодействий с дилерами, логистического сопровождения отгрузок продукции, документооборота и других.

В ВОЛМА отмечают, что интегрированные системы управления и аналитики, а также включение в логистические процессы современного программного обеспечения, в том числе собственной разработки, стали серьезным подспорьем в условиях ограничений, вызванных пандемией.





«Важным пунктом цифрового развития компании стало внедрение более четырех лет назад портала автоматического заказа продукции, — считает директор по логистике ВОЛМА Александр Родионов. — Доступ в автопортал получают наши партнеры, с которыми заключены дилерские договоры. Там они могут размещать заказы на продукцию, формировать все необходимые документы и производить оплату - необходим лишь доступ в Интернет. Затем с помощью другого нашего сервиса партнеры в режиме онлайн получают информацию о загрузке транспорта, могут проверить движение груза по карте и рассчитать сроки его доставки. Таким образом мы не только оптимизируем собственные процессы и развиваем компетенции, но и делаем гораздо более комфортной работу с нами для клиентов".

Немаловажный фактор цифрового развития промышленной отрасли – широкие возможности для экономии. Совсем недавно в качестве альтернативы дорогостоящим терминалам для сбора данных ВОЛМА собственными силами разработала программное обеспечение для мобильных операционных систем. Работая в связке со сканирующими устройствами, простое в использовании приложение полностью адаптирует обычный телефон для сбора всей необходимой информации об отгрузках, складских запасах и их местонахождении. Помимо почти десятикратной экономии на стоимости устройств в короткие сроки были модернизированы принципы работы складской логистики, которая сегодня в компании функционирует в соответствии с принципами так называемой «уберизации». Система самостоятельно определяет оптимальный для работы погрузчик, его водитель получает соответствующее уведомление и приступает к выполнению работы. В задачу, таким образом, вовлечено минимум сотрудников, а ее решение происходит гораздо оперативней.

В ближайших планах у ВОЛМА более масштабная интеграция цифровых технологий в производство. В частности, на семи предприятиях, входящих в структуру компании, уже устанавливаются датчики, отслеживающие уровень износа оборудования и призванные заранее прогнозировать возможные работы по его ремонту. Другая точка роста – автоматический контроль качества готовой продукции.

« ВОЛМА — тот пример промышленного предприятия, на который стоит ориентироваться в сфере цифрового развития промышленности в Волгоградской области, — подчеркнула Наталья Стрельцова, председатель регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК. — Не случайно мы приняли решение провести расширенной заседание нашей фокус-группы именно здесь. Особо отмечу, что сотрудники ВОЛМА подробно и прозрачно рассказали о работе ряда цифровых инструментов, открыто поделились своими идеями с коллегами из других предприятий. Именно такой открытый обмен опытом крайне важен для решения задач, которые ставят перед нашей промышленностью современные реалии».



