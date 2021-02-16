«Она и так наказана»: жители села в Волгоградской области пожалели осужденную за гибель троих сыновей мать





Жители поселка Нежинский Ольховского района жалеют свою бывшую односельчанку, которую осудили на год лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 45-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Трагедия произошла 22 августа 2018 году. Тогда жительница поселка оставила своих несовершеннолетних сыновей, страдающих психическими расстройствами, дома и пошла к соседу. В это время мальчики подожгли мебель. Первым пожар заметил старший брат детей, однако он не смог спасти мальчиков. Тела троих братьев в возрасте 12 и 11 лет обнаружили сотрудники спасательной службы в ходе тушения пожара.

Приговор в отношении потерявшей детей матери уже вступил в законную силу. Но односельчане жалеют Любу – так зовут эту женщину. «Она была хорошей матерью, не отказалась от своих детей, хотя могла сдать их в интернат. Тащила их без мужа, как могла. Разве она была виновата в том, что дети баловались с огнем? В тот раз она к соседу пошла, но сколько времени Люба на огороде работала – это могло произойти в любой момент», - рассказывают ее бывшие земляки.

После пожара Любовь уехала из села – здесь не было больше дома и здесь погибли трое ее сыновей.



