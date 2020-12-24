Экономика

Сбер стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее для России» в шести номинациях

Экономика 24.12.2020 16:11 Новости компаний
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24.12.2020 16:11 Новости компаний


Программа «Развитие регионов. Лучшее для России» ежегодно вручает награды компаниям за лучшие практики и проекты по развитию регионов нашей страны. В этом году шесть проектов Сбера были признаны лучшими.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбера, сразу в четырёх номинациях победила цифровая платформа анализа обезличенных данных от СберАналитики, которая охватывает разные сферы экономики. На её базе собраны полезные инструменты и решения для бизнеса и государства.
Платформа победила в категории «IT и цифровые технологии», номинация «Платформа года». Так как продукты на платформе создаются с помощью технологий больших данных, машинного обучения и передовых механизмов визуализации данных, она позволяет работать с отраслевыми решениями и сервисами, строить рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ.
В категории «Туризм и отдых», номинация «Лучший проект по поддержке отрасли», также лучшим признан инструмент для аналитики туристического сектора экономики в регионе на платформе от СберАналитики. Применение панели помогает регионам оценить вклада туризма в экономику, определить стратегию и приоритеты развития этой отрасли, а также потенциал для привлечения новых туристов. Инструмент позволяет охватить ключевые составляющие отрасли — от профиля туриста до инфраструктуры и рынка труда.
Комплекс продуктов — «Портрет покупателя», «Динамика рынка», «Ёмкость рынка», «Сенсус» и панель «Покупатель» — победил в категории «Ритейл», номинация «IT-проект года». Эти продукты помогают бизнесу находить зоны роста, упрощать стратегическое и тактическое управление, дают полное понимание целевой аудитории, динамику ключевых показателей отрасли и основных игроков, оценивают потенциал территории и открытия новых торговых точек и многое другое.
В категории «Сельское хозяйство», номинация «Инфраструктурный проект года», награду получил проект в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Проект на платформе определяет критерии развития сельских территорий, даёт всестороннюю оценку территории и позволяют выявлять зоны роста и разрабатывать индивидуальный подход к улучшению качества жизни.
В категории «Финансы и консалтинг», номинация «Цифровой проект года», победил проект «Гибридный продукт: приём безналичных платежей через партнёров». Это программное обеспечение для организации приёма безналичных платежей по карте любого банка через партнёров Сбера. Это инновация на рынке, за которую Сбер в 2020 году получил патент в России. Продукт успешно тиражируется в МФЦ более чем в 75 регионах России, в кассах коммерческих партнёров (для приёма оплаты ЖКХ и других услуг), а также разработана мобильная версия продукта на базе онлайн-кассы «Эвотор», которая тиражируется более чем в 3000 магазинах сельской местности.
В категории «Поддержка и развитие малого бизнеса» победили в номинации «Компания года» за решения, которые предлагает команда Сбера для российских экспортёров и импортёров. Сбербанк обслуживает более 221 тысяч клиентов — участников внешнеэкономической деятельности и занимает лидирующую позицию по доле рынка. Три года назад банк выделил отдельное направление ВЭД и сфокусировал своё внимание на развитии цифровых решений для клиентов, ведущих бизнес с иностранными партнёрами. В 2020 году клиентам были предложены гибкие условия обслуживания с индивидуальными тарифами и широким выбором продуктов от открытия валютного счёта и бесплатного консультирования по вопросам ВЭД до ведения ВЭД «под ключ», экспресс-возмещения НДС и акцизов за семь дней, бизнес-миссий онлайн.
Награждение в рамках программы «Развитие регионов. Лучшее для России» проходит ежегодно, задача премии — выявление и поощрение лучших практик и проектов по развитию регионов, информирование о лучших достижениях в области регионального развития и объединение усилий бизнеса, общества и власти по созданию лучшего будущего.
Напомним, ранее Сбер уже получал награды этой премии в номинациях «Лучший инфраструктурный проект» в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса» (2018), а в 2019 году лауреатами стали дочерние компании: «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк управление активами», НПФ Сбербанка, «Сбербанк Лизинг».

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