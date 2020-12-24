ВОЛМА 2020: Устойчивость и гибкость





Завершающийся 2020-й год стал проверкой для всего отечественного промышленного сектора. Но передовые предприятия смогли не только без ощутимых потерь преодолеть сложности, вызванные пандемией коронавируса Covid-19, но и продолжили активно развиваться. К их числу в первую очередь относится компания ВОЛМА, генеральный директор которой отмечает положительную динамику по всем основным показателям.





«Мы наблюдаем уверенный рост и по объемам производства, и по финансовому результату уходящего года, - подчеркнул генеральный директор компании ВОЛМА Владимир Овчинцев. — Не менее важно то, что компания показала свою устойчивость, смогла быстро адаптироваться к непредсказуемым и глобальным проблемам, с которыми столкнулся мир».





Меры господдержки как драйвер роста

В апреле ВОЛМА была включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики. Продукция компании активно применяется при реализации национальных проектов и в строительстве социально значимых объектов. Сухие строительные смеси и перегородочные материалы ВОЛМА в 2020-м году использовались при возведении нескольких десятков объектов здравоохранения в различных регионах страны, в том числе тех, что оперативно строились и перепрофилировались в целях увеличения коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Несмотря на пандемию, ВОЛМА на протяжении всего года продолжала реализацию Корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Четыре завода, входящие в группу компаний, участвуют в федеральном проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Это позволит в ближайшие три года повысить данный показатель на 10-30%. Для компании открыт доступ к механизмам льготного кредитования, что помогло реализовать инвестиционные проекты по модернизации производственных линий компании.

«Повышение производительности труда — та точка роста, на которую мы делаем ставку, — считает Владимир Овчинцев. — Меры господдержки, стимулирующие эту область, пришлись как нельзя кстати и совпали с нашими стратегическими задачами, поэтому мы с большим энтузиазмом включились в работу».

Гибкость и готовность к изменениям

Когда весной производственные площадки ВОЛМА продолжили работу, все офисные сотрудники компании были переведены на формат удаленной работы. Подразделения продолжают эффективно трудиться удаленно уже на протяжении девяти месяцев. Инвестиции в цифровизацию и создание единой информационной экосистемы позволили в течение одного дня перенастроить рабочие процессы под реалии "удаленки". Поэтому перевод всего бэк-офиса на домашний режим прошел для компании безболезненно и все в прежнем объеме и качестве включились в работу.

Разговор продолжает директор по логистике компании ВОЛМА Александр Родионов: «В условиях эпидемиологических ограничений работа по логистическому сопровождению претерпевала изменения. Карантинные меры, введенные в различных регионах, отличались друг от друга. Для обеспечения бесперебойных поставок мы смогли выстроить работу на стыке цифровых технологий и ручного управления. Постоянно мониторили ситуацию и корректировали отработанные схемы работы в зависимости от меняющихся условий. Все это, разумеется, в формате хоум-офиса. Такой гибкий подход полностью оправдался».

Инициатива по оптимизации процессов в компании исходит не только от руководства, но и от сотрудников. ВОЛМА финансово поощряет предложения по внедрению рацпредложений, инвестирует в их реализацию. Рационализаторские инициативы связаны с повышением эффективности работы, внедрением принципов бережливого производства, улучшением условий труда.

«Когда мы подводили итоги 2019-го года и говорили о достижениях в цифровизации - внедрении новых систем аналитики и управления, разработке программного обеспечения для решения логистических задач, никто и предположить не мог, что спустя год будем отмечать эти процессы в числе ключевых, благодаря чему ВОЛМА смогла успешно пройти через сложный и непредсказуемый 2020-й, — считает Владимир Овчинцев. — Компания инвестировала в данные направления понимая, что без них в цифровом мире существовать будет сложно, но столь быструю отдачу, конечно, мы не ожидали. Этот год показал отличный пример, что правильный выбор ключевых направлений развития приносит эффект гораздо раньше, чем можно было планировать».





Горизонты экспорта

Еще одна точка развития, которую уже на протяжении нескольких лет в компании ВОЛМА считают приоритетной — развитие продаж на экспорт. Ежегодно пополняется список стран, куда поставляется продукция производителя, увеличивается экспортируемая товарная линейка. По предварительным оценкам объемы экспортных поставок продукции ВОЛМА в завершающемся году выросли более, чем на треть.





«В 2020-м мы продолжили развивать поставки продукции нашим зарубежным партнерам в такие государства, как Азербайджан, страны Балтии и ряд других стран, смогли наработать ряд новых интересных контрактов, например, организовали отправку материалов в Исландию, — поделился информацией директор по маркетингу и продажам компании ВОЛМА Ярослав Шестимиров. — Таким образом, с брендом ВОЛМА познакомились жители далекого северного острова. Сегодня ВОЛМА поставляет продукцию в 20 зарубежных государств. Мы понимаем, что развитие экспортных поставок сейчас актуальная и перспективная задача, поэтому увеличиваем присутствие в уже освоенных регионах и выходим на новые рынки. Каждый год поступательно движемся в этом направлении».

«Я с оптимизмом смотрю в будущее, - продолжает Владимир Овчинцев. – ВОЛМА мобилизирована для продолжения своей основной деятельности – содействовать созиданию, улучшать жизнь людей и поддерживать их. Мы готовы развивать опыт, технологии, способность адаптировать эффективные решения, прогнозировать и мыслить позитивно. Того же желаем и всем - и в России и во всем мире! А самое главное – здоровья и новых достижений в 2021 году. С Новым годом»!





Справка. Компания ВОЛМА - крупнейший российский производитель строительных материалов на гипсовой и цементной основе, специализирующийся на выпуске сухих строительных смесей, гипсокартонных листов и пазогребневых плит. В структуру предприятия входят 7 производственных площадок в Московской, Волгоградской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Адыгее и Татарстане. Центр принятия решений компании находится в Волгограде, где ВОЛМА начинала свой путь от локального производителя гипсовых материалов до одного из лидеров рынка.



