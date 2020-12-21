Общество

В Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоны

Общество 21.12.2020 11:24
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21.12.2020 11:24


В приграничных Палласовском и Старополтавском районах Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоны, сообщает ИА "Высота 102". В Погрануправлении ФСБ России по региону уточнили следующее:
"В соответствии с приказом ФСБ России от 28 сентября 2020 года № 433 «О пределах пограничной зоны на территории Волгоградской области» из пределов пограничной зоны исключены территории п. Эльтон и с. Савинка Палласовского района.  
В связи с изменением пределов пограничной зоны установлены новые места въезда (прохода) в нее для лиц и транспортных средств. 
Таким образом, въезд (проход) в пограничную зону, прилегающую к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, установлен на территории Палласовского района: летник Сухая Балка, перекресток полевых дорог сообщением х. Отгонный – х. Приозерный – х. Большой Симкин, урочище Сеткалиева, кошара Новостройка, вдоль автомобильной дороги 3000 м восточнее х. Гончары, п. Новая Иванцовка, северо-восточная окраина п. Новостройка, х. Заливной, автомобильная дорога сообщением г. Палласовка – с. Савинка. На территории Старополтавского района: п. Нижняя Водянка. 

Перед новыми пределами пограничной зоны, как и ранее, для информирования граждан будут установлены предупреждающие знаки.
Правила въезда (прохода) в пограничную зону, а также порядок оформления и выдачи пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне остались без изменения.
Заявления (ходатайства) на получение пропусков и разрешений на вышеперечисленные виды деятельности принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
 г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 а;
 Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11.
Кроме того, заявления (ходатайства) можно направить на адрес электронной почты Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области (pu.volgobl@fsb.ru) или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru).
Оформление и выдача пропусков Пограничным управлением ФСБ России по Волгоградской области производится БЕСПЛАТНО без посредников. Более подробную информацию можно получить по телефонам: (8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41".

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