Минтруд РФ проведёт семинары для журналистов по охране труда

Экономика 25.11.2020 10:54
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25.11.2020 10:54
Минтруд РФ в рамках реализации общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» 26 и 27 ноября проведёт онлайн-семинары для журналистов, в ходе которых планируется рассмотреть роль СМИ в отражении событий в сфере охраны и безопасности труда, передает ИА «Высота 102».
26 ноября будут рассмотрены современные концепции и подходы в области охраны труда, а также роль органов исполнительной власти, работодателей и работников в формировании безопасной рабочей среды и сохранения трудового благополучия граждан.
27 ноября будут обсуждаться международные инициативы в области охраны труда, практика реализации в России и её отражение в СМИ (на примере концепции Vision Zero, отчетов крупных промышленных компаний по устойчивому развитию, благополучию работников).
Спикерами выступят ведущие специалисты по охране труда и журналисты федеральных СМИ.
Семинары состоятся в онлайн-режиме. Начало в 9.00 по московскому времени. Запросить доступ к зум-конференции и задать вопросы можно по телефону 8 910 429 60 30 или по электронной почте ohranatruda@prnet.ru.
Представительства общественно-просветительской кампании «Здоровье Ответственность Труд» в социальных сетях:
https://vk.com/zdoroveotvetstvennosttrud
https://www.facebook.com/zdoroveotvetstvennosttrud/
https://www.instagram.com/zdoroveotvetstvennosttrud /
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