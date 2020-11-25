Минтруд РФ проведёт семинары для журналистов по охране труда





Минтруд РФ в рамках реализации общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд» 26 и 27 ноября проведёт онлайн-семинары для журналистов, в ходе которых планируется рассмотреть роль СМИ в отражении событий в сфере охраны и безопасности труда, передает ИА «Высота 102».

26 ноября будут рассмотрены современные концепции и подходы в области охраны труда, а также роль органов исполнительной власти, работодателей и работников в формировании безопасной рабочей среды и сохранения трудового благополучия граждан.

27 ноября будут обсуждаться международные инициативы в области охраны труда, практика реализации в России и её отражение в СМИ (на примере концепции Vision Zero, отчетов крупных промышленных компаний по устойчивому развитию, благополучию работников).

Спикерами выступят ведущие специалисты по охране труда и журналисты федеральных СМИ.

Семинары состоятся в онлайн-режиме. Начало в 9.00 по московскому времени. Запросить доступ к зум-конференции и задать вопросы можно по телефону 8 910 429 60 30 или по электронной почте ohranatruda@prnet.ru.

Представительства общественно-просветительской кампании «Здоровье Ответственность Труд» в социальных сетях:

https://vk.com/zdoroveotvetstvennosttrud

https://www.facebook.com/zdoroveotvetstvennosttrud/

https://www.instagram.com/zdoroveotvetstvennosttrud /