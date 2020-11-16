Экономика

Газификация Волгоградской области в рамках нацпроектов поможет развитию экономики

Экономика 16.11.2020 08:52
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16.11.2020 08:52


В Волгоградской области в ближайшие пять лет планируется построить более 575 километров межпоселковых газопроводов - это коснется 57 населенных пунктов в 17 районах. Программа рассчитана до 2025 года, на ее реализацию по линии "Газпрома" будет направлено более 4 миллиардов рублей. До этого в регионе также велась активная работа - за пять лет предыдущей программы более 15 тысяч семей подключились к газу и улучшили качество жизни. Как пояснил ИА "Высота 102" председатель комиссии облдумы по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олег Савченко, реализацию программ газификации в России специалисты оценивают почти в 2 триллиона рублей, и помимо инвестиций "Газпрома" требуются дополнительные источники финансирования, новые инвестпроекты. В этом плане именно у Волгоградской области - отличные перспективы. "Федеральный центр увидел, что Волгоградская область привела в порядок бюджет, Волгоградская область за 5 лет сделала бюджет привлекательным для таких крупных компаний, как "Газпром". И, соответственно, соглашение о сотрудничестве подписано, которое позволяет довести газ до отдаленных районов и населенных пунктов Волгоградской области, что даст возможность развиваться экономике. Потому что сельхозпереработка без дешевой энергии не возможна. Инвестировать никто в переработку сырья не будет. Поэтому мы хотим дождаться, чтобы в отдаленных районах и селах была качественная переработка продукции, и наши товары смогли конкурировать не только в Волгоградской области, но и на прилавках других областей, возможно, и за пределами Российской Федерации. Уровень газификации Волгоградской области превышает среднероссийский показатель и составляет более 88 %. Реализация инфраструктурных проектов и создание комфортных условий во всех населенных пунктах вне зависимости от их удаленности от областного центра – один из приоритетов работы власти", - говорит Олег Савченко. Он считает, что ресурсы для дальнейшей интенсивной газификации региона обязательно будут найдены. "Газ – это экономично, это современно, это технологично. В отличие от электричества, которое дорожает каждый год и подвержено конъюнктуре и изменениям цен. Поэтому считаю, что в рамках национальных проектов газификация в Волгоградской области – это необходимая жизненная программа", - уверен Олег Савченко.
 Напомним, 22 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на 2021-2025 годы. 

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