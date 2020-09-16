Общество

В Волжский заедут "питерские"

Общество 16.09.2020 17:22
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16.09.2020 17:22


ООО «Волгоградский автобусный парк» стало победителем аукциона на перевозку пассажиров на популярных маршрутах №123 и №146 «Волжский-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102», итоги электронного аукциона опубликованы на сайте госзаказов. Дочка компании «Питер-авто» получит контракт стоимостью в 4 миллиона 349 тысяч рублей и до конца года будет обслуживать данные маршруты. МУП «Волжская автоколонна №1732», которое также принимало участие в аукционе, предложило цену в 4 миллиона 376 тысяч рублей и теперь вместо автобусов волжского предприятия на линии до конца года будут работать автобусы «Питер-авто».
ООО «ВАП» уже занималось перевозками по данным маршрутам перед чемпионатом мира по футболу-2018. Тогда дочка питерской компании, получив более 30 миллионов рублей из бюджета, должна  был обеспечить в том числе перевозку болельщиков на матчи. Однако компания не выполнила несколько условий аукциона, подметили пассажиры. Например, перевозчик должен был украсить автобусы символикой чемпионата мира, а в салонах должна была функционировать звуковая система автоматического информирования пассажиров на русском и английском языках. Также в технической документации содержался пункт об оплате  проезда по электронным проездным билетам кондуктором с использованием ручных электронных устройств или самостоятельно пассажирами при наличии стационарных устройств контроля оплаты проезда. На самом деле все было гораздо проще. Вместо символики – скромные наклейки на передних стеклах автобусов с еле различимыми буковками. Плату за проезд брали водители наличкой. И уж никакой «англицкий» в салоне не звучал. Перевозили пассажиров автобусы средней вместимости, из-за чего в дни матчей особенно в них было крайне тесно. Мало того, в ООО «Волгоградский автобусный парк» даже не позаботились о создании собственного сайта и волжане  не могли узнать расписания автобусов! Тем не менее, работа ООО «Волгоградский автобусный парк» не вызвала вопросов у заказчика аукциона – комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 
После чемпионата мира по футболу пассажирскими перевозками по маршрутам №123 и №146 вновь занялось МУП «Волжская автоколонна №1732». Жители Волжского получили возможность ездить на больших автобусах и получать всю интересующую информацию о расписании движения автобусов. Теперь все возвращается на округи своя. Пассажирам для связи с «ВАП» предлагают звонить на питерскую горячую линию, а это значит, что расписание автобусов, за работу которых платит областной бюджет, вновь останется для пассажиров тайной. Кроме того, по условиям прошедшего аукциона питерский перевозчик имеет право выпускать на линию автобусы класса не ниже среднего. То есть волжанам стоит ожидать опасной в условиях распространения коронавируса толчеи в салонах. И надеяться на то, что не повторится произошедший в Волгограде случай, когда из-за двух подравшихся водителей ООО «Волгоградский автобусный парк» автобус врезался в столб. 

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