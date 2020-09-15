



Уже более 16,2 тысячи граждан зарегистрировалось в качестве самозанятых в Волгоградской области - это на 2 тысячи человек больше, чем месяц назад. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, эти граждане легализовали свои доходы, стали официальными участниками реального сектора экономики и уже перечислили в бюджет региона с начала года 8,9 миллиона рублей.

Налоговики отмечают, что интерес к этому проекту в Волгоградской области растет. Еженедельно в регионе сотни человек регистрируется в качестве плательщиков специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" для самозанятых граждан. В их числе фотографы, репетиторы, няни, парикмахеры, переводчики, водители, осуществляющие доставку товаров, граждане, сдающие в аренду квартиры и комнаты, представители многих других отраслей.

Чтобы стать самозанятым достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог", сделать селфи, фото паспорта – и регистрация пройдетна. Данное приложение полностью обеспечивает дистанционное взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами. В нем легко формировать и отправлять чек клиенту, удобно следить за начислением налогов.

При этом плательщики налога на профессиональный доход являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.

Напомним, что специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наемных работников, доход которых от этой деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год.



