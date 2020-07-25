Плюс 85 заболевших: коронавирус «навеки поселился» в Волгоградской области

Общество 25.07.2020 12:01
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25.07.2020 12:01
За минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, количество смертей от опасной инфекции осталось прежним – от коронавируса погибли 57 человек. Всего в Волгоградской области с начала пандемии заболели 8602 человека.
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