Экономика

Волгоградские промпредприятия направили на информатизацию более миллиарда рублей

Экономика 26.06.2020 15:18
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26.06.2020 15:18


Более 30 промышленных предприятий Волгоградской области активно внедряют цифровые технологии и современное программное обеспечение — за последние три года на эти цели направлено более 1,3 миллиарда рублей. До 2024 года в проекты цифрового развития производства планируется инвестировать еще 2,3 миллиарда рублей.
 По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, наиболее актуальными направлениями цифровизации предприятий региона на сегодняшний день является оборудование data-центров, создание автоматизированных рабочих мест, а также приобретение и обновление серверного оборудования. Для организаций, закупающих технику и программное обеспечение, предусмотрена господдержка — Фонд развития промышленности готов предоставить им льготные займы.
Напомним, в Волгоградской области в рамках национальной программы «Цифровая экономика» утвержден региональный проект «Цифровое развитие промышленности», направленный на содействие внедрению информационных технологий с упором на отечественные разработки. 
Цифровизация производства дает ощутимый результат, открывает новые возможности ведения бизнеса. Так, компания «ВОЛМА» уже использует корпоративный портал логистики, который повысил эффективность взаимодействия между грузоотправителями, получателями и перевозчиками. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» прорабатывает систему сквозного цифрового управления производственными активами, АО «КАУСТИК» готовится к внедрению «умного» склада готовой продукции, ОАО «Волгограднефтемаш» совершенствует управление инженерными данными об изделиях.
Фото - сайт https://www.volgograd.ru

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