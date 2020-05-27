На заводе ВОЛМА провели дезобработку





Силами и средствами войск РХБ защиты Южного военного округа была осуществлена дезинфекция цехов и помещений общего пользования на производственной площадке ВОЛМА-Волгоград в Советском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили на предприятии.





«Проведение масштабной санитарной обработки предприятия стало возможным благодаря содействию Администрацией Волгоградской области, - комментирует Владимир Овчинцев, генеральный директор ООО «Управляющая компания «ВОЛМА». – О всесторонней поддержке наших инициатив по обеспечению мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, мы говорили с Заместителем Губернатора Волгоградской области Олегом Николаевым в рамках его недавнего рабочего визита на предприятие. И сегодня мы видим эту поддержку».





Волгоградское подразделение ВОЛМА, как и остальные заводы производственной группы, является предприятием непрерывного цикла и продолжает свою работу в штатном режиме. Выпуск продукции осуществляется бесперебойно, с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.





На предприятиях ВОЛМА на постоянной основе производится измерение температуры у сотрудников, сформирован и оперативно пополняется запас антисептических и защитных средств, разграничены потоки передвижения работников по территории, офисные сотрудники осуществляют свою деятельность удаленно, осуществляется дезинфекция помещений и транспорта.





«ВОЛМА включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики. Мы ежедневно работаем и обеспечиваем материалами строительство социально значимых объектов. При этом вопрос защиты жизни и здоровья наших сотрудников является для нас приоритетным, - поясняет Владимир Овчинцев. - Проведение профессиональной дезобработки силами войск РХБ защиты позволит дополнительно обезопасить наше производство».



